Генконсульство РФ в Нью-Йорке не знает о высылке дипломатов

Российское генконсульство в Нью-Йорке пока не располагает информацией о высылке российских дипломатов.



«Пока никак не можем комментировать произошедшее. Информацией не обладаем», — рассказал «Известиям» сотрудник генконсульства.

Ранее Госдепартамент США сообщил о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух жилых комплексов отечественной дипмиссии.

Как пояснил президент Барак Обама, решение принято после кибератак в период выборов, победителем которых стал республиканец Дональд Трамп.

Власти США приписывают кибератаки России, при этом Москва эти предположения отвергает.

