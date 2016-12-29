Генконсульство РФ в Нью-Йорке не знает о высылке дипломатов

Дипмиссия не комментирует заявление властей США
Российское генконсульство в Нью-Йорке пока не располагает информацией о высылке российских дипломатов.
«Пока никак не можем комментировать произошедшее. Информацией не обладаем», — рассказал «Известиям» сотрудник генконсульства.
Ранее Госдепартамент США сообщил о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух жилых комплексов отечественной дипмиссии.
Как пояснил президент Барак Обама, решение принято после кибератак в период выборов, победителем которых стал республиканец Дональд Трамп.
Власти США приписывают кибератаки России, при этом Москва эти предположения отвергает.