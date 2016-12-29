США ввели новые санкции против чиновников РФ в связи с кибератаками

Соответствующий указ подписал президент США Барак Обама
США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании.
Следуя заявлению министерства финансов США, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.
В список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков и заместитель Сергей Гизунов.
Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.
По данным агентства Reuters, новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений».
Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что причиной антироссийских санкций является личная ненависть действующего американского президента Барака Обамы к России.