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США ввели новые санкции против чиновников РФ в связи с кибератаками

Соответствующий указ подписал президент США Барак Обама

США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании.

Следуя заявлению министерства финансов США, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

В список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков и заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

По данным агентства Reuters, новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что причиной антироссийских санкций является личная ненависть действующего американского президента Барака Обамы к России.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

США ввели новые санкции против чиновников РФ в связи с кибератаками

Соответствующий указ подписал президент США Барак Обама

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