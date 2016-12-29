США ввели новые санкции против чиновников РФ в связи с кибератаками

США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании.



Следуя заявлению министерства финансов США, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.



В список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков и заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.



По данным агентства Reuters, новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений».



Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что причиной антироссийских санкций является личная ненависть действующего американского президента Барака Обамы к России.