Им дали 72 часа, чтобы покинуть страну
США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Им дано 72 часа, чтобы покинуть страну.
Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых якобы «не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника».
Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, передает «Интерфакс».
Собеседник Reuters в американской администрации в свою очередь отметил, что США закрывают два дипломатических представительства РФ, якобы используемых в целях разведки. Доступ российским дипломатам к представительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке будет запрещен с полудня 30 декабря.
Напомним, накануне стало известно, что 29 декабря Вашингтон объявит новые санкции в отношении РФ.
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