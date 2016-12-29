США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Им дано 72 часа, чтобы покинуть страну.



Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых якобы «не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника».

Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, передает «Интерфакс».

Собеседник Reuters в американской администрации в свою очередь отметил, что США закрывают два дипломатических представительства РФ, якобы используемых в целях разведки. Доступ российским дипломатам к представительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке будет запрещен с полудня 30 декабря.

Напомним, накануне стало известно, что 29 декабря Вашингтон объявит новые санкции в отношении РФ.

Читайте также:

Причиной антироссийских санкций могла стать личная ненависть Обамы

Украина ввела новые санкции в отношении России

Трамп прокомментировал введение новых санкций против РФ

