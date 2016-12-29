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В Госдуме назвали санкции против РФ «агонией уходящей команды Обамы»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что таким образом создаются трудности для выстраивания отношений с избранным президентом США Дональдом Трампом

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение новые санкции США против чиновников РФ в связи с кибератаками и высылке дипломатов.

«Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать», — цитируют Чепа «РИА Новости».

Напомним, США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании. Следуя заявлению Министерства финансов США, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что причиной антироссийских санкций является личная ненависть действующего американского президента Барака Обамы к России.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Госдуме назвали санкции против РФ «агонией уходящей команды Обамы»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что таким образом создаются трудности для выстраивания отношений с избранным президентом США Дональдом Трампом

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