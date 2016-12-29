Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Самарские ученые изобрели съедобную упаковку для еды

Над созданием материала специалисты работали 2,5 года

Ученые Самарского государственного технического университета изобрели съедобную пленку для упаковки еды для космонавтов. Над созданием материала они работали 2,5 года.

Ранее в мировой практике отмечались попытки создания подобной упаковки. Аналоги состояли не только из натуральных продуктов, но и искусственных добавок. В основе самарского изобретения овощное или фруктовое пюре. Оно проходит термическую обработку при температуре 60 градусов.

Как пишет НИА «Самара», продукт обладает высокой прочностью и не уступает полимерным материалам. Съедобная упаковка не калорийна. В ней можно не только хранить пищу, но и разогревать ее.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Самарские ученые изобрели съедобную упаковку для еды

Над созданием материала специалисты работали 2,5 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке