Самарские ученые изобрели съедобную упаковку для еды

Ученые Самарского государственного технического университета изобрели съедобную пленку для упаковки еды для космонавтов. Над созданием материала они работали 2,5 года.



Ранее в мировой практике отмечались попытки создания подобной упаковки. Аналоги состояли не только из натуральных продуктов, но и искусственных добавок. В основе самарского изобретения овощное или фруктовое пюре. Оно проходит термическую обработку при температуре 60 градусов.



Как пишет НИА «Самара», продукт обладает высокой прочностью и не уступает полимерным материалам. Съедобная упаковка не калорийна. В ней можно не только хранить пищу, но и разогревать ее.

