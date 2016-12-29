Совфед: РФ должна принять зеркальные ответные меры по отношению к США

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Барак Обама предпринимает попытки насолить России от бессилия
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия должна принять зеркальные ответные меры по отношению к дипломатам США.
«Нужно принимать такие же меры, зеркальные», — цитирует сенатора агентство «РИА Новости».
По словам Джабарова, президент США Барак Обама предпринимает попытки насолить России от бессилия.
«Господин Обама оказался случайным человеком во главе США», — добавил Джабаров.
Напомним, США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании. Следуя заявлению министерства финансов США, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что причиной антироссийских санкций является личная ненависть действующего американского президента Барака Обамы к России.