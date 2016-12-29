Совфед: РФ должна принять зеркальные ответные меры по отношению к США

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия должна принять зеркальные ответные меры по отношению к дипломатам США.



«Нужно принимать такие же меры, зеркальные», — цитирует сенатора агентство «РИА Новости».



По словам Джабарова, президент США Барак Обама предпринимает попытки насолить России от бессилия.



«Господин Обама оказался случайным человеком во главе США», — добавил Джабаров.

Напомним, США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании. Следуя заявлению министерства финансов США, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.



Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что причиной антироссийских санкций является личная ненависть действующего американского президента Барака Обамы к России.