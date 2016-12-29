Кремль: ответные меры РФ принесут США дискомфорт

Они могут и не быть поспешными, пояснил пресс-секретарь президента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марат Абулхатин
Ответные меры России на высылку из США 35 дипломатов принесут американским властям дискомфорт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение уходящей администрации демократов.
Песков пообещал «адекватные санкции», которые «нанесут существенный дискомфорт американской стороне».
«Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях», — сказал Песков журналистам.
Одновременно он заметил, что «какой-то поспешности здесь нет».
Как отметил пресс-секретарь президента России, предпринятые США действия по выдворению сотрудников российского посольства — из ряда вон выходящие.
«Это действия, которые существенным образом подрывают
внешнеполитические позиции следующей администрации. Вряд ли они имели
какие-либо аналоги в истории США», — пояснил Песков.
В четверг вечером США объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата — им предписано покинуть страну в течение трех дней.
Свое решение администрация Барака Обамы объясняет якобы имевшим место вмешательство России в ход президентской гонки, победителем которой стал республиканец Дональд Трамп.