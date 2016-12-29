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Кремль: ответные меры РФ принесут США дискомфорт

Они могут и не быть поспешными, пояснил пресс-секретарь президента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марат Абулхатин

Ответные меры России на высылку из США 35 дипломатов принесут американским властям дискомфорт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение уходящей администрации демократов.

Песков пообещал «адекватные санкции», которые «нанесут существенный дискомфорт американской стороне».

«Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях»,  сказал Песков журналистам.

Одновременно он заметил, что «какой-то поспешности здесь нет».

Как отметил пресс-секретарь президента России, предпринятые США действия по выдворению сотрудников российского посольства  из ряда вон выходящие.

«Это действия, которые существенным образом подрывают внешнеполитические позиции следующей администрации. Вряд ли они имели какие-либо аналоги в истории США»,  пояснил Песков.

В четверг вечером США объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата  им предписано покинуть страну в течение трех дней.

Свое решение администрация Барака Обамы объясняет якобы имевшим место вмешательство России в ход президентской гонки, победителем которой стал республиканец Дональд Трамп.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Кремль: ответные меры РФ принесут США дискомфорт

Кремль: ответные меры РФ принесут США дискомфортОни могут и не быть поспешными, пояснил пресс-секретарь президента

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