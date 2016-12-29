Кремль: ответные меры РФ принесут США дискомфорт

Ответные меры России на высылку из США 35 дипломатов принесут американским властям дискомфорт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение уходящей администрации демократов.



Песков пообещал «адекватные санкции», которые «нанесут существенный дискомфорт американской стороне».

«Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях», — сказал Песков журналистам.

Одновременно он заметил, что «какой-то поспешности здесь нет».



Как отметил пресс-секретарь президента России, предпринятые США действия по выдворению сотрудников российского посольства — из ряда вон выходящие.



«Это действия, которые существенным образом подрывают внешнеполитические позиции следующей администрации. Вряд ли они имели какие-либо аналоги в истории США», — пояснил Песков.



В четверг вечером США объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата — им предписано покинуть страну в течение трех дней.

Свое решение администрация Барака Обамы объясняет якобы имевшим место вмешательство России в ход президентской гонки, победителем которой стал республиканец Дональд Трамп.

