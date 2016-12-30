Обама сообщил о дискриминации американских дипломатов в Москве

Отрабатывающий последний президентский срок Барак Обама заявил, что дипломаты из США подвергаются преследованиям со стороны российских силовиков в Москве.

«Наши дипломаты за последний год столкнулись с неприемлемым уровнем преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полицией. Такие действия имеют последствия», — заявил американский лидер.

По словам Обамы, сотрудников американского посольства преследуют как сотрудники полиции, так и служащие спецведмств.

Ранее «Известия» сообщали, что США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Граждане России объявлены персонами «нон-грата», и они должны покинуть территорию США в течение 72 часов. Также было решено закрыть доступ дипломатам из России к диппредставительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке.