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Обама сообщил о дискриминации американских дипломатов в Москве

Президент США назвал действия российских спецслужб неприемлимыми

Отрабатывающий последний президентский срок Барак Обама заявил, что дипломаты из США подвергаются преследованиям со стороны российских силовиков в Москве.

«Наши дипломаты за последний год столкнулись с неприемлемым уровнем преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полицией. Такие действия имеют последствия», — заявил американский лидер.

По словам Обамы, сотрудников американского посольства преследуют как сотрудники полиции, так и служащие спецведмств.

Ранее «Известия» сообщали, что США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Граждане России объявлены персонами «нон-грата», и они должны покинуть территорию США в течение 72 часов. Также было решено закрыть доступ дипломатам из России к диппредставительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Обама сообщил о дискриминации американских дипломатов в Москве

Президент США назвал действия российских спецслужб неприемлимыми

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