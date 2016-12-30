МИД РФ объясняет высылку дипломатов неудачами США во внешней политике

Уходящая администрация президента США Барака Обамы расписалась в собственной внешнеполитической беспомощности, решив выслать 35 российских дипломатов, считает директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.



«Это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально», — написала Захарова у себя в Facebook, комментируя решение американских властей.

По ее словам, нобелевский лауреат Обама за два срока в Белом доме «так и не сумел вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене».



Внешнеполитическую команду Обамы официальный представитель МИД РФ назвала «малограмотной».



«Исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже», — отметила Захарова.



Она также отметила, что после решения о высылке десятков сотрудников своего посольства Москва не станет медлить с контрмерами.

