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МИД РФ объясняет высылку дипломатов неудачами США во внешней политике

Команда Обамы расписалась в беспомощности, считает ведомство

Уходящая администрация президента США Барака Обамы расписалась в собственной внешнеполитической беспомощности, решив выслать 35 российских дипломатов, считает директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально»,  написала Захарова у себя в Facebook, комментируя решение американских властей.

По ее словам, нобелевский лауреат Обама за два срока в Белом доме «так и не сумел вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене».

Внешнеполитическую команду Обамы официальный представитель МИД РФ назвала «малограмотной».

«Исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже»,  отметила Захарова.

Она также отметила, что после решения о высылке десятков сотрудников своего посольства Москва не станет медлить с контрмерами.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

МИД РФ объясняет высылку дипломатов неудачами США во внешней политике

Команда Обамы расписалась в беспомощности, считает ведомство

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