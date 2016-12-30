Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Помощница Обамы: США готовы к ответным мерам Москвы на санкции

Лиза Монако пояснила, что санкции приняты Вашингтоном целенаправленно и с учетом национальных интересов

Помощница президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом Лиза Монако в эфире телеканала CNN заявила, что Вашингтон подготовлен к тем мерам, которые может предпринять РФ в ответ на антироссийские санкции.

«Эти шаги приняты нами целенаправленно с учетом национальных интересов США. Мы готовы к ответным мерам, которые могут предпринять российские власти», — приводит слова Монако ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение Вашингтоном новых санкций за якобы вовлеченность Москвы в хакерские атаки на США, пообещал «адекватные санкции», которые «нанесут существенный дискомфорт американской стороне».

Читайте также:

США объявили о высылке 35 российских дипломатов

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Помощница Обамы: США готовы к ответным мерам Москвы на санкции

Лиза Монако пояснила, что санкции приняты Вашингтоном целенаправленно и с учетом национальных интересов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке