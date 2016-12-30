Помощница Обамы: США готовы к ответным мерам Москвы на санкции

Помощница президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом Лиза Монако в эфире телеканала CNN заявила, что Вашингтон подготовлен к тем мерам, которые может предпринять РФ в ответ на антироссийские санкции.



«Эти шаги приняты нами целенаправленно с учетом национальных интересов США. Мы готовы к ответным мерам, которые могут предпринять российские власти», — приводит слова Монако ТАСС.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение Вашингтоном новых санкций за якобы вовлеченность Москвы в хакерские атаки на США, пообещал «адекватные санкции», которые «нанесут существенный дискомфорт американской стороне».