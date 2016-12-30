Сенатор Косачев: Обамой поставлена на карту репутация США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам назвал действия США «агонией политических трупов»
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что ответные шаги на действия США нужно производить с учетом будущей смены администрации в этой стране.
«Уходящим президентом Обамой поставлена на карту репутация США как адекватного и обеспечивающего преемственность политики при смене власти государства. Это агония даже не «хромых уток», а «политических трупов», — цитирует Косачева ТАСС.
По мнению сенатора, реакция со стороны Трампа обязательно последует.
Напомним, США объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение трех дней.
Свое решение администрация Барака Обамы объясняет якобы имевшим место вмешательство России в ход президентской гонки.
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