Сенатор Косачев: Обамой поставлена на карту репутация США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что ответные шаги на действия США нужно производить с учетом будущей смены администрации в этой стране.

«Уходящим президентом Обамой поставлена на карту репутация США как адекватного и обеспечивающего преемственность политики при смене власти государства. Это агония даже не «хромых уток», а «политических трупов», — цитирует Косачева ТАСС.

По мнению сенатора, реакция со стороны Трампа обязательно последует.

Напомним, США объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение трех дней.

Свое решение администрация Барака Обамы объясняет якобы имевшим место вмешательство России в ход президентской гонки.