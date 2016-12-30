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Пятница,
30 декабря
2016 года
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Россияне научились противостоять воровству с банковских карт

Эксперты считают, что вскоре хакеры придумают новые способы выуживать деньги со счетов граждан

Наживающимся на обычных российских пользователях банковских карт обманщикам в 2016 году пришлось несладко — их заработки упали на 15% или на 650 млн рублей. Произошло это потому, что в основном хакеры атаковали корреспондентские счета банков, а граждане в свою очередь стали более опытными и уже не подаются на прямолинейные ходы мошенников.

О снижении числа воровства денежных средств с помощью методов социальной инженерии «Известиям» сообщила специализирующаяся на банковской безопасности компания Zecurion. Эксперты установила, что принципиально новых ходов кибержулики пока не придумали, а о старых трюках знают уже даже пожилые пользователи, которых оперативно информируют их дети.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что в недалеком будущем непременно появятся новые методы вытягивания персональной информации о счетах и банковских картах, в том числе, с помощью данных в социальных сетях. В качестве базовой меры безопасности специалисты советуют не использовать в паролях доступах личную информацию.

— Нельзя указывать свои данные на подозрительных сайтах. Нужно иметь отдельные (не привязанные к карточкам) счета в банках для хранения сбережений, использовать усовершенствованные системы оплаты, создавать виртуальные карты или иметь специальную отдельную карту с функцией 3D-secure для платежей в интернете, — сообщил директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин.

Новые методы обработки клиентов банков уже активно используют за рубежом, а значит вскоре традиционно они придут и в Россию, отмечают эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»: Россияне выработали защиту от киберворов

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Россияне научились противостоять воровству с банковских карт

Эксперты считают, что вскоре хакеры придумают новые способы выуживать деньги со счетов граждан

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