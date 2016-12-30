Нетаньяху поздравил израильтян с Новым годом на русском языке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в Facebook видеопоздравление в адрес соотечественников, в котором он говорит по-русски. Глава израильского правительства произносит фразу «Добрый вечер, друзья!», а в конце ролика — «С Новым годом!» и «Поехали!».

По сюжету видео Нетаньяху приходит в гости к компании молодых людей, которые обсуждают, куда им пойти потусоваться. В руках премьер держит тарелку с зеленым и красным яблоками. Шокировавший молодежь своим появлением глава правительства произносит речь на тему того, куда должно двигаться государство Израиль.

«В новом году мы продолжим укреплять нашу страну, укреплять границы, укреплять армию, укреплять экономику. Сделаем Израиль очень мощным государством. Мы это делаем благодаря нашим гражданам, благодаря вам», ­— говорит Нетаньяху.

После поздравления с Новым годом один из молодых людей объясняет премьеру, что речь шла не о будущем страны, а о планах на вечер. Тогда Нетаньяху приглашает собеседников отправиться куда они хотят и бодро произносит: «Поехали!».