Трамп может отменить новые санкции против России

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом может отменить санкции в отношении российских дипломатов после инаугурации президента, передает ТАСС.

«Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом нет особо много смысла. Новая администрация решит, будет ли она следовать избранным нами курсом», — отмечается в сообщении действующей администрации США.

Напомним, накануне США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.