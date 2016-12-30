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Трамп может отменить новые санкции против России

Избранный президент США примет решение после инаугурации

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом может отменить санкции в отношении российских дипломатов после инаугурации президента, передает ТАСС.

«Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом нет особо много смысла. Новая администрация решит, будет ли она следовать избранным нами курсом», — отмечается в сообщении действующей администрации США.

Напомним, накануне США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Трамп может отменить новые санкции против России

Избранный президент США примет решение после инаугурации

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