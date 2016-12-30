Спецслужбы США опубликовали доклад о приписываемых РФ кибератаках

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности (АНБ) США опубликовали совместный доклад о приписываемых России кибератаках, в котором говорится о том, что российские спецслужбы проводят хакерские атаки против американских властей и граждан.



Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сайт Министерства внутренней безопасности США.

В сообщении говорится, что якобы устроенные Россией кибератаки были частью проводимой на протяжении десяти лет программы. Сотрудники американских спецслужб обвинили Россию в проведении информационных компаний против США, устройстве атак на элементы инфраструктуры, политические организации, корпорации, университеты и мозговые центры.



Также в заявлении говорится о том, что Россия якобы провела «разрушительные кибератаки» и на другие страны.



Напомним, накануне США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.