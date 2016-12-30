Сборная России по хоккею уступила команде США на МЧМ

Третий матч группового этапа закончился со счетом 3:2
Сборная России по хоккею проиграла команде США в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде (3:2), сообщает «Федеральное агентство новостей».
В российской команде отличились Кирилл Ураков и Кирилл Капризов.
В первом матче чемпионата российские хоккеисты проиграли хозяевам турнира — канадцам со счетом 3:5. Во втором туре россияне одержали разгромную победу над Латвией (9:1).
По итогам трех туров у российская сборная находится на третьем месте в группе с тремя очками.
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