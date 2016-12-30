Депутаты Евросоюза встретились с Башаром Асадом

Трое европарламентариев посетили Сирию, где встретились с лидером государства Башаром Асадом. Также депутаты ЕС приехали на российскую военную авиабазу Хмеймим. В поездке представителей Италии, Латвии и Эстонии сопровождали члены Совета Федерации.

В ходе визита запланирована также встреча евродепутатов с руководителями парламента Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Во время пребывания на Хмеймим члены делегации познакомились с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон, побывали в столовой и казармах, а также в музее, где экспонируется захваченная у боевиков военная техника.

«Мы присутствуем на базе Хмеймим для того, чтобы показать нашим коллегам и убедиться самим, что задачи, которые поставлены перед составом базы, выполняются в полном объеме. Что здесь есть все условия, чтобы довести до конечного результата ту задачу, которую поставил перед российскими ВКС президент России», — приводит слова сенатора Константина Косачева ТАСС.

Член Совфеда выразил надежду, что посещение Сирии позволит парламентариям получить более объективное и правдивое представление об обстановке в стране. Косачев полагает, что после пребывания депутатов в САР произойдет поворот в дискуссиях Европарламента на сирийскую тему.