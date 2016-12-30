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В Воркуте пытаются разморозить часть Усинского водовода

Пока город снабжается водой в штатном режиме

На протяжении 11 дней коммунальщики Воркуты пытаются разморозить часть Усинского водовода.

Работы без остановки будут продолжаться и в праздничные дни, сообщил мэру города и.о. директора «Водоканала» Андрей Пащенко.

На данный момент разморожено 2,4 тыс м одной из веток водовода. Осталось еще 600 м.

Пока коммунальщикам удается обеспечивать Воркуту водой через резервную трубу.

В ближайшее время на место работ доставят две т ГСМ, электроды, фонари и сварочные аппараты.

Как сообщает ИА «Комиинформ», ситуация усугубляется наступающими на регион холодами. В период с 5 по 8 января здесь прогнозируется до - 42°С, местами до - 47°С. 

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Воркуте пытаются разморозить часть Усинского водовода

Пока город снабжается водой в штатном режиме

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