В Воркуте пытаются разморозить часть Усинского водовода

На протяжении 11 дней коммунальщики Воркуты пытаются разморозить часть Усинского водовода.



Работы без остановки будут продолжаться и в праздничные дни, сообщил мэру города и.о. директора «Водоканала» Андрей Пащенко.

На данный момент разморожено 2,4 тыс м одной из веток водовода. Осталось еще 600 м.

Пока коммунальщикам удается обеспечивать Воркуту водой через резервную трубу.

В ближайшее время на место работ доставят две т ГСМ, электроды, фонари и сварочные аппараты.

Как сообщает ИА «Комиинформ», ситуация усугубляется наступающими на регион холодами. В период с 5 по 8 января здесь прогнозируется до - 42°С, местами до - 47°С.