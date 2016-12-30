На Алтае парень спилил елку в подарок на Новый год своей девушке

Полиция Горно-Алтайска ведет разбирательство по факту незаконной рубки ели. Ее в подарок своей девушке спилил 23-летний местный житель.

Он сам признался в этом после того, как его задержали с «поличным».

Как сообщает ресурс altapress.ru со ссылкой на республиканское ГУ МВД, молодого человека остановил патруль.



Полицейским показалось подозрительным его поведение. Парень озирался по сторонам, а, увидев полицию, заметно прибавил шаг. После того, как его все же остановили, в его рюкзаке была найдена пила.

В данный момент устанавливается сумма ущерба, который влюбленный своими действиями нанес администрации города.