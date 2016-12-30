Сергей Семак может возглавить ФК «Уфа»

Сергей Семак сегодня прилетел в Уфу – он был замечен в уфимском международном аэропорту. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ранее не раз говорило о том, что Семак может стать следующим наставником ФК «Уфа».

Уже сегодня может быть объявлено о подписании контракта.

По некоторым данным, соглашение будет рассчитано на 2,5 года. В нем будет опция о том, что летом 2019 года договор можно будет продлить еще на два сезона.

Помощником Семака может быть назначен украинский футболист Анатолий Тимощук.

Ранее Семак долгое время работал вторым тренером в питерском «Зените» а до этого был помощником главного тренера российской сборной Леонида Слуцкого.