Опаздывавшему на матч Овечкину пришлось перелезть через забор

Российскому хоккеисту Александру Овечкину пришлось перелезать через забор своего дома в Вашингтоне, чтобы вовремя попасть на матч в чемпионате НХЛ.

Нападающий Washington Capitals оказался заблокированным на территории своего дома во время внезапного отключения света — не работали ворота, передает «Федеральное агентство новостей».



Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 29 2016 в 1:02 PST

Помог Овечкину его одноклубник, нападающий Евгений Кузнецов.

Видео момента хоккеист разместил в своем Instagram.

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