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Опаздывавшему на матч Овечкину пришлось перелезть через забор

Российский хоккеист оказался заблокированным на территории своего дома в Вашингтоне из-за неработающих ворот

Российскому хоккеисту Александру Овечкину пришлось перелезать через забор своего дома в Вашингтоне, чтобы вовремя попасть на матч в чемпионате НХЛ.

Нападающий Washington Capitals оказался заблокированным на территории своего дома во время внезапного отключения света — не работали ворота, передает «Федеральное агентство новостей».

Помог Овечкину его одноклубник, нападающий Евгений Кузнецов.

Видео момента хоккеист разместил в своем Instagram.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Опаздывавшему на матч Овечкину пришлось перелезть через забор

Российский хоккеист оказался заблокированным на территории своего дома в Вашингтоне из-за неработающих ворот

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