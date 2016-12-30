Опаздывавшему на матч Овечкину пришлось перелезть через забор

Российский хоккеист оказался заблокированным на территории своего дома в Вашингтоне из-за неработающих ворот
Российскому хоккеисту Александру Овечкину пришлось перелезать через забор своего дома в Вашингтоне, чтобы вовремя попасть на матч в чемпионате НХЛ.
Нападающий Washington Capitals оказался заблокированным на территории своего дома во время внезапного отключения света — не работали ворота, передает «Федеральное агентство новостей».
Помог Овечкину его одноклубник, нападающий Евгений Кузнецов.
Видео момента хоккеист разместил в своем Instagram.
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