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В Благовещенске сотрудник банка обвиняется в краже 2 млн рублей

У работника был доступ к информационной системе финансового учреждения

Бывшего сотрудника одной из банковских организаций Благовещенска будут судить за хищение 2 млн рублей. 29-летний мужчина обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере.

Преступление было выявлено в ходе проверки, которую провела служба безопасности банка, пишет ИА «Амур.инфо». По версии следствия, весной 2016 года обвиняемый, имея доступ к информационной системе банка на правах администратора, придумал схему хищений денег, которую применил несколько раз. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей. Часть денег он успел потратить до того, как счета были заблокированы.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Благовещенске сотрудник банка обвиняется в краже 2 млн рублей

У работника был доступ к информационной системе финансового учреждения

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