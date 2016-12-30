В Благовещенске сотрудник банка обвиняется в краже 2 млн рублей

Бывшего сотрудника одной из банковских организаций Благовещенска будут судить за хищение 2 млн рублей. 29-летний мужчина обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере.

Преступление было выявлено в ходе проверки, которую провела служба безопасности банка, пишет ИА «Амур.инфо». По версии следствия, весной 2016 года обвиняемый, имея доступ к информационной системе банка на правах администратора, придумал схему хищений денег, которую применил несколько раз. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей. Часть денег он успел потратить до того, как счета были заблокированы.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.