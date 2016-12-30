Посольство России ответило на санкции США фотографией утенка

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на решение администрации президента США Барака Обамы выслать из страны 36 российских дипломатов, выложив в свой Twitter фотографию утенка с подписью Lame (хромой).

«Президент Обама высылает 35 дипломатов, что вызывает воспоминания о холодной войне. Как и все, включая американский народ, мы будем рады увидеть завершение работы незадачливой администрации США», — говорится в записи, передает «Федеральное агентство новостей».

Картинка была выбрана не случайно — «хромой уткой» на американском политическом сленге называют главу государства, покидающего свой пост и не имеющего права снова выдвигать свою кандидатуру на этот пост.