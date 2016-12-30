Китайский клуб готов заплатить за Роналду €300 млн

Один из китайских клубов, название которого не сообщается, готов заплатить €300 млн Криштиану Роналду. Именно в такую сумму клуб оценил переход португальского форварда из «Реала». Об этом сообщил агент футболиста Жорже Мендеш. Агент игрока также отметил, что клуб готов платить Роналду €100 млн в год.

«Но деньги — это не все. «Реал» — это его жизнь», — цитирует Мендеша «Спорт-Экспресс» со ссылкой на его интервью Sky Sport.

Ранее Криштиану Роналду удостоился «Золотого мяча» как лучший игрок мира. Как сообщает РЕН-ТВ, премию вручает еженедельник France Football.

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