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Во Владивостоке покажут праздничный салют в трех точках города

Полюбоваться фейерверком можно будет на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском

Праздничный салют жители Владивостока смогут увидеть в трех точках города: на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском в поселке Подножье, сообщили в пресс-службе администрации города.

На центральной площади Владивостока 31 декабря состоится праздничный концерт, в 20.00 стартует творческая программа, в 22.00 жители города смогут увидеть долгожданный фейерверк, отмечает РИА PrimaMedia.

В целом, город полностью готов к проведению новогодних праздников. Центральные улицы Владивостока украсили праздничной иллюминацией, на городских площадках установлены нарядные елки. В Зимнем городке на центральной площади установили 28-метровую елку, горку для детей и взрослых и арт-объекты из дерева. Дополняют убранство новогодней площади световые украшения.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Во Владивостоке покажут праздничный салют в трех точках города

Полюбоваться фейерверком можно будет на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском

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