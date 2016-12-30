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В Архангельске завершается строительство гигантского бутылочного слона

Конструкция высотой с трехэтажный дом может попасть в Книге рекордов Гиннеса

На Красной пристани в Архангельске возводят огромного слона из пластиковых бутылок. Работы должны завершиться в первых числах января. Конструкция является претендентом на место в Книге рекордов Гиннеса.

К объекту из вторсырья высотой с трехэтажное здание планируется подвести освещение, чтобы он выделялся в темное время суток. Первоначально установить арт-объект планировалось в сентябре, но уложиться в сроки не удалось. Слона собирают блоками - чтобы поднять их на высоту, необходима помощь спецтехники, сообщает News29.ru.

По замыслу авторов, архангельский слон должен попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд принадлежит литовскому дизайнеру, которая собрала рождественскую елку из 42 тыс. бутылок. У российского арт-объекта на сегодняшний день около 40 тыс. деталей, и строительство продолжается.

Лофт-проект «Слон» - это место, которое объединит творческих людей Архангельска. Кроме гигантского арт-объекта, в его рамках планируется открыть авторскую кухню, фотостудию, конференц-зал, концертную площадку, зону совместного творчества.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Архангельске завершается строительство гигантского бутылочного слона

Конструкция высотой с трехэтажный дом может попасть в Книге рекордов Гиннеса

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