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Новейшие бомбардировщики Су-34 пополнили авиачасть в Хабаровском крае

Самолеты введут в эксплуатацию в начале 2017 года

Последнюю часть бомбардировщиков Су-34 передали в авиачасть смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае. Об этом рассказал начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

По его словам, самолеты введут в эксплуатацию в начале 2017 года, отмечает ТАСС

«Несколько новых Су-34 совершили перелет более 3,5 тыс. км из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования с дозаправкой на аэродроме Домна», — цитирует Гордеева ИА AmurMedia.

Самолет Су-34 предназначен для поражения наземных и водных объектов противника. Он способен поражать движущиеся цели малого размера, уничтожать воздушные цели в любое время суток при любых погодных условиях.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Новейшие бомбардировщики Су-34 пополнили авиачасть в Хабаровском крае

Самолеты введут в эксплуатацию в начале 2017 года

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