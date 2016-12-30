Новейшие бомбардировщики Су-34 пополнили авиачасть в Хабаровском крае

Последнюю часть бомбардировщиков Су-34 передали в авиачасть смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае. Об этом рассказал начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.



По его словам, самолеты введут в эксплуатацию в начале 2017 года, отмечает ТАСС.

«Несколько новых Су-34 совершили перелет более 3,5 тыс. км из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования с дозаправкой на аэродроме Домна», — цитирует Гордеева ИА AmurMedia.

Самолет Су-34 предназначен для поражения наземных и водных объектов противника. Он способен поражать движущиеся цели малого размера, уничтожать воздушные цели в любое время суток при любых погодных условиях.

Читайте также:

Чкаловскую авиабазу реорганизуют

