В Китае панда напала на ученого и сломала ему обе руки

В провинции Сычуань КНР панда напала на сотрудника заповедника. Самка сломала ученому обе руки.

ЧП произошло еще 17 декабря, но известно о нем стало только сейчас. 16-летняя самка панды Симэй набросилась на ученого в том момент, когда он пытался отыскать ее детеныша в вольере.



Как передает телеканал «360», о ЧП узнали не сразу из-за проблем с радиосвязью. Ученого спасли его коллеги. В результате нападения у него оказались сломаны оба запястья и порвано сухожилие на ноге. Пострадавший перенес операцию. Его состояние медики оценивают как стабильное.

«Известия» ранее писали, что старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань умер в Сычуани в возрасте 31 года.



Гигантские панды обитают только в центральной части Китая. К 2020 году власти КНР намерены увеличить их популяцию в дикой природе на 18%.



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