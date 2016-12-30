Житель Твери, чтобы выпить, украл у собственной матери швейную машинку

В правоохранительные органы Твери обратилась пенсионерка с жалобой на то, что у нее пропала швейная машинка в то время, пока она лежала в больнице.



В результате выяснилось, что к краже причастен 48-летний сын женщины.



После задержания он во всем признался.



По словам мужчины, он взял у матери машинку, чтобы продать ее, а деньги пропить.



Теперь против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).



Ему грозит до пяти лет заключения, передает ИА «ТВЕРИГРАД».



Ущерб от кражи швейной машинки оценили в 25 тыс. рублей.

