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Житель Твери, чтобы выпить, украл у собственной матери швейную машинку

Теперь ему грозит пять лет тюрьмы

В правоохранительные органы Твери обратилась пенсионерка с жалобой на то, что у нее пропала швейная машинка в то время, пока она лежала в больнице.

В результате выяснилось, что к краже причастен 48-летний сын женщины.

После задержания он во всем признался.

По словам мужчины, он взял у матери машинку, чтобы продать ее, а деньги пропить.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).

Ему грозит до пяти лет заключения, передает ИА «ТВЕРИГРАД». 

Ущерб от кражи швейной машинки оценили в 25 тыс. рублей.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Житель Твери, чтобы выпить, украл у собственной матери швейную машинку

Теперь ему грозит пять лет тюрьмы

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