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Клименко объяснил, почему санкции США против РФ обречены на провал

Советник президента России по вопросам развития интернета пояснил, что меры не скажутся на сотрудничестве государств в области кибербезопасности

Новые санкции США против России не скажутся на сотрудничестве стран в области кибербезопасности, потому что оно и так оставляет желать лучшего, заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«Учитывая и без того невысокий уровень сотрудничества между США и Россией в области кибербезопасности, новые санкции ничего ухудшить в этом секторе не могут», — цитирует Клименко RNS.

Напомним, президент США Барак Обама распорядился ввести новые санкции, которые касаются сотрудников ФСБ, ГРУ и шести физических лиц. Поводом послужили хакерские атаки, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Клименко объяснил, почему санкции США против РФ обречены на провал

Советник президента России по вопросам развития интернета пояснил, что меры не скажутся на сотрудничестве государств в области кибербезопасности

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