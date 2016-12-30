Клименко объяснил, почему санкции США против РФ обречены на провал

Новые санкции США против России не скажутся на сотрудничестве стран в области кибербезопасности, потому что оно и так оставляет желать лучшего, заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«Учитывая и без того невысокий уровень сотрудничества между США и Россией в области кибербезопасности, новые санкции ничего ухудшить в этом секторе не могут», — цитирует Клименко RNS.

Напомним, президент США Барак Обама распорядился ввести новые санкции, которые касаются сотрудников ФСБ, ГРУ и шести физических лиц. Поводом послужили хакерские атаки, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Читайте также:



США объявили о высылке 35 российских дипломатов. Хроника событий

Выдворенные из США российские дипломаты не могут вылететь в Москву



Посольство России ответило на санкции США фотографией утенка

