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В Приангарье отменят режим ЧС из-за массового отравления «Боярышником»

Решение вступит в силу 31 декабря с 08.00

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Иркутской области после массового отравления суррогатным алкоголем, будет отменен. Об этом сообщил первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Битаров по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, решение вступит в силу 31 декабря с 08.00. Он также отметил, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, в регионе будет введен режим повышенной готовности, отмечает ИА IrkutskMedia.

Напомним, режим ЧС был введен в регионе 20 декабря, после чего Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.

По последним данным регионального Минздрава, число жертв отравления достигло 76 человек. Общее число пострадавших от суррогатного концентрата составляет 123 человека.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Приангарье отменят режим ЧС из-за массового отравления «Боярышником»

Решение вступит в силу 31 декабря с 08.00

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