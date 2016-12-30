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Названы «блудные» места Брянской области

В этих районах теряются люди и часто видят НЛО

Представители общественного движения «Космопоиск» рассказали о таинственных «блудных» местах Брянской области.

Среди них оказалось «Волчье урочище»». Это аномальная зона у деревни Жуковка. Местные жители уверяют, что люди в этом районе теряются «в трех соснах», хотя само место хорошо просматривается и туда легко найти дорогу.

Кроме того, по-прежнему уфологи не могут разгадать феномен «Ведьмина леса» на востоке области. В этом районе люди постоянно теряют ориентацию и рассказывают об увиденных ими странных свечениях.

Экстремалов привлекают и два озера — Светлое и Святое. Над ними часто видят НЛО. Кроме того, свечения, исходящие от воды, напоминают очевидцам работающие прожекторы. По легенде, в озеро Святое провалилась церковь.

В ближайшее время патруль движения «Космопоиск» намерен отправиться в регион, чтобы еще раз изучить зафиксированные здесь аномалии, передает Интернет-газета «Брянские новости».

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Названы «блудные» места Брянской области

В этих районах теряются люди и часто видят НЛО

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