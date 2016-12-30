МИД КНР призвал Россию и США уважать взаимные интересы

США и Россия должны уважать взаимные интересы, а разногласия разрешать в ходе переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Россия и Соединенные Штаты – мировые державы и существенно влияют на поддержание мира и стабильности во всем мире, сказано в заявлении. Возникшие между странами разногласия необходимо разрешать путем дружеских переговоров на основе взаимоуважения «в целях стабильного развития двусторонних отношений», сообщает Утро.ru.

Заявление официальный представитель МИД КНР сделала в связи с введением в четверг администрацией США новых антироссийских санкций.

Власти Соединенных Штатов объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Санкции коснулись также Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного разведывательного управления Генерального штаба.

Как заявил Обама, эти решения были приняты в ответ на преследования в России американских дипломатов и «на зловредную киберактивность России».



Президент США добавил, что Вашингтон будет и далее по своему усмотрению предпринимать различные шаги, часть которых «не будет предаваться огласке».



У избранного президента США Дональда Трампа будет возможность пересмотреть подход к внешней политике уходящей администрации, заявила его советник Келлиэн Конуэй.

Последние решения Барака Обамы, включая голосование американской делегации в ООН по Израилю и антироссийские санкции, — это политическое обострение отношений с рядом стран, сказала она.