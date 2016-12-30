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Выплаты получат семьи уроженцев Брянска, погибших в катастрофе Ту-154

Регион заплатит им по 1 млн рублей

Власти Брянской области выплатят из регионального бюджета по 1 млн рублей семьям жителей Брянской области, которые погибли во время аварии Ту-154 под Сочи.

Ранее стало известно о том, что на борту самолета Минобороны находились Дмитрий Литвяков и Борис Сулейманов — музыканты ансамбля имени Александрова.

У 30-летнего Сулейманова остались жена с дочерью и мать, проживающие в Фокинском районе области.

У 30-летнего Литвякова — жена и родители, зарегистрированные в Клинцах, сообщает ресурс NASHBRYANSK.

Напомним, в результате авиакатастрофы под Сочи погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.

На борту находились врач Елизавета Глинка, музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты. Самолет летел в Сирию.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Выплаты получат семьи уроженцев Брянска, погибших в катастрофе Ту-154

Регион заплатит им по 1 млн рублей

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