Выплаты получат семьи уроженцев Брянска, погибших в катастрофе Ту-154

Регион заплатит им по 1 млн рублей
Власти Брянской области выплатят из регионального бюджета по 1 млн рублей семьям жителей Брянской области, которые погибли во время аварии Ту-154 под Сочи.
Ранее стало известно о том, что на борту самолета Минобороны находились Дмитрий Литвяков и Борис Сулейманов — музыканты ансамбля имени Александрова.
У 30-летнего Сулейманова остались жена с дочерью и мать, проживающие в Фокинском районе области.
У 30-летнего Литвякова — жена и родители, зарегистрированные в Клинцах, сообщает ресурс NASHBRYANSK.
Напомним, в результате авиакатастрофы под Сочи погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.
На борту находились врач Елизавета Глинка, музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты. Самолет летел в Сирию.