Омским экс-чиновникам вернули доплаты к пенсиям

Бывшим государственным служащим вернули аннулированные доплаты к пенсиям. Верховный суд РФ отменил решение Омского областного суда.

Доплат к пенсиям бывших чиновников лишили по представлению прокуратуры Омской области. Экс-госслужащие не согласились с решением суда и обратились в высшую судебную инстанцию РФ.



Как передает РИА «Омск-информ», их размер сильно варьируется — от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, в зависимости от должности и стажа бывшего чиновника.

В решении Верховного суда сказано, что «дотационность бюджета не является основанием для отмены выплат». За экс-чиновников заступился и региональный минфин. В ведомстве заявили, что средства на доплаты в бюджете есть.



По предварительным оценкам, на доплаты к пенсиям бывших госслужащих уходит порядка 100 млн рублей в год.

