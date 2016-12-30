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Пятница,
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В Одессе ищут преступника, пытавшегося повторить берлинский теракт

Перед этим он расправился с двумя людьми

Житель Одесской области из Овидиополя планировал повторить берлинский теракт, врезавшись в толпу людей в Одессе. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. Также известно, что перед этим злоумышленник расправился с женщиной и ее дочерью, после чего он отправился в столицу области. По данным следствия, он намеревался на грузовике врезаться в толпу людей.

Не доехав до Одессы, мужчина попал в ДТП, однако не остановил машину и поехал дальше. Сотрудники полиции перекрыли дорогу, после чего злоумышленник выехал в поле, пытаясь оторваться от преследования. В поле грузовик застрял, однако водитель бросил транспорт и скрылся, сообщает «РИА Новости».

Сотрудники полиции ведут поиски преступника, оцеплена территория, где он может появиться. Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители предупреждают население о том, что злоумышленник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием.

Ранее в Берлине террорист на грузовике въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, в результате чего погибли 12 человек и 80 получили травмы различной степени тяжести.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Одессе ищут преступника, пытавшегося повторить берлинский теракт

Перед этим он расправился с двумя людьми

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