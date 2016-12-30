Нижегородские активисты просят Кремль защитить уникальные находки

Нижегородские архитекторы разместили в интернете петицию к первому зам. руководителя президентской администрации Сергею Кириенко. Они просят у него сохранить портовые объекты на Стрелке.

Обращение опубликовано на сайте OnlinePetition.

Там говорится о том, что в районе Стрелки нашли фрагменты павильонов Всероссийских промышленно - художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде. Однако в соответствии с планом реконструкции бывшего порта не исключен их снос.

«Таким образом, из истории города стирается несколько страниц: от ярмарки до промышленного города Горького – "порта пяти морей", - сказано в обращении.

Авторы петиции заявляют о том, что Стрелка является общенародным ресурсом, а потому ее необходимо сохранить во что бы то ни стало.

Как напоминает НИА «Нижний Новгород», группы архитекторов должны представить свои предложения по реконструкции Стрелки в начале следующего года.

Ранее местные активисты заявляли о намерении создать фонд для выкупа портовых кранов на Стрелке. Они считают эти объекты одним из символов города.