Кубань получила почти 80 млн рублей на открытие семи кинозалов

Федеральный Фонд кино выделил 79,6 млн рублей на открытие в 2017 году семи новых цифровых кинозалов, сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В 2017 году откроются цифровые кинозалы в Белореченске, Усть-Лабинске, станицах Крыловской, Каневской, Брюховецкой, Динской и второй кинозал в Староминской, отмечает ИА KrasnodarMedia.

Однако региону всё же придется в следующем году побороться за возвращение ему статуса единственного региона России, где удавалось избежать сокращения библиотечной сети. Глава Министерства культуры Краснодарского края Виктория Лапина поручила восстановить сельские библиотеки, закрытые в этом году в шести муниципалитетах края.

В текущем году в регионе провели такие масштабные мероприятия в культурной отрасли, как фестиваль «Адрес детства — Кубань», фестиваль музеев, выставка-ярмарка «Кубанские народные промыслы и ремесла», «Ночь кино» и др. Кроме того, был создан сводный Детский хор края, который вошел в состав Детского хора России. В ближайшее время в регионе планируется создать краевое отделение Всероссийского духового общества.

