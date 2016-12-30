Ярославль официально стал столицей Золотого кольца России. Об этом объявили на открытии региональной новогодней ярмарки.

Главе города Владимиру Слепцову вручили патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на исключительные права на товарный знак «Ярославль – столица Золотого кольца», передает ИА «ЯРНОВОСТИ».

В туристический маршрут «Золотое кольцо России» официально входят три города Ярославской области: Ярославль, Переславль-Залесский и Ростов. Углич пока не имеет официального статуса города Золотого кольца.



Золотое кольцо России охватывает семь областей. Традиционно в него включают восемь основных городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.