Джордж Майкл собирался усыновить ребенка

Незадолго до смерти британский исполнитель Джордж Майкл хотел стать отцом в 2017 году. Он рассматривал вариант усыновления ребенка, либо суррогатное материнство. Известно, что на такой серьезный шаг его вдохновил пример его коллеги Элтона Джона, у которого есть двое детей от суррогатной матери. Об этом сообщает Daily Star.

Однако осуществить эти планы певец не успел. Джордж Майкл умер 25 декабря от сердечной недостаточности. Похоронят артиста в семейной могиле на кладбище в Хайгейте на севере Большого Лондона. На церемонию прощания с Джорджем Майклом не пустят ни прессу, ни поклонников – она пройдет в узком семейном кругу, сообщают «Дни.Ру». Предполагается, что на церемонии споет близкий друг покойного Элтон Джон. Он выступит с их совместным хитом Don't Let The Sun Go Down On Me.