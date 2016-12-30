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Джордж Майкл собирался усыновить ребенка

После смерти известного исполнителя появились подробности его личной жизни

Незадолго до смерти британский исполнитель Джордж Майкл хотел стать отцом в 2017 году. Он рассматривал вариант усыновления ребенка, либо суррогатное материнство. Известно, что на такой серьезный шаг его вдохновил пример его коллеги Элтона Джона, у которого есть двое детей от суррогатной матери. Об этом сообщает Daily Star.

Однако осуществить эти планы певец не успел. Джордж Майкл умер 25 декабря от сердечной недостаточности. Похоронят артиста в семейной могиле на кладбище в Хайгейте на севере Большого Лондона. На церемонию прощания с Джорджем Майклом не пустят ни прессу, ни поклонников – она пройдет в узком семейном кругу, сообщают «Дни.Ру». Предполагается, что на церемонии споет близкий друг покойного Элтон Джон. Он выступит с их совместным хитом Don't Let The Sun Go Down On Me.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Джордж Майкл собирался усыновить ребенка

После смерти известного исполнителя появились подробности его личной жизни

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