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В замках Калининграда могут организовать игры в стиле шоу «Форт Боярд»

С таким предложением к врио губернатора области обратились местные школьники

Замки Калининградской области могут стать площадками для лазертагов, квестов и игр в стиле популярного шоу «Форт Боярд». Эту идею, предложенную школьниками, рассмотрят власти региона.

Одаренные ученики из числа 525 губернаторских стипендиатов на встрече с врио губернатора области Антоном Алихановым обсудили варианты развития туризма и фортификационные сооружения, передает «Клопс.Ru».

Например, в Башне Врангеля можно организовать туристический информационный центр и проводить выставки. А форты подходят для того, чтобы обустраивать детские комнаты с аниматорами, кинотеатры и фан-зоны предстоящего ЧМ-2018. Был поднят вопрос и о хорошо сохранившихся бастионах на Литовском Валу. По мнению одного из школьников, через него мог бы проходить увлекательный туристский маршрут от Королевского замка к Музею янтаря.

Организацию культурно-массовых и научно-познавательных мероприятий на территории фортов решено обсудить вместе с пользователями этих объектов.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В замках Калининграда могут организовать игры в стиле шоу «Форт Боярд»

С таким предложением к врио губернатора области обратились местные школьники

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