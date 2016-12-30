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В Рязани в новогодние праздники будет действовать «комендантский час»

Так же введены ограничения на употребление алкоголя в общественных местах

В Рязани «комендантский час» будет начинаться в 22.00 на протяжении всех новогодних праздников.

С этого времени несовершеннолетним детям запрещено находиться на улице и в общественных местах без родителей. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Кроме того, на площади, где будет организована главная городская елка, установят специальное оборудование, чтобы не допустить проноса алкоголя.

Власти города предупреждают жителей о том, что в местах массового скопления людей запрещается распивать спиртное.

В общей сложности 2 тыс. полицейских будут обеспечивать соблюдение порядка в Рязанской области в новогоднюю ночь.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Рязани в новогодние праздники будет действовать «комендантский час»

Так же введены ограничения на употребление алкоголя в общественных местах

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