В Рязани в новогодние праздники будет действовать «комендантский час»

Так же введены ограничения на употребление алкоголя в общественных местах
В Рязани «комендантский час» будет начинаться в 22.00 на протяжении всех новогодних праздников.
С этого времени несовершеннолетним детям запрещено находиться на улице и в общественных местах без родителей. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Кроме того, на площади, где будет организована главная городская елка, установят специальное оборудование, чтобы не допустить проноса алкоголя.
Власти города предупреждают жителей о том, что в местах массового скопления людей запрещается распивать спиртное.
В общей сложности 2 тыс. полицейских будут обеспечивать соблюдение порядка в Рязанской области в новогоднюю ночь.