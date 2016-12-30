Захарова: «Видимо, Белый дом совсем обезумел»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления телеканала CNN о том, что в Москве закрылась англо-американская школа. Со ссылкой на некого представителя США западные СМИ сообщали, что закрытие школы, где учились дети дипломатов США, Канады и Великобритании, было в числе «первых видимых действий России» на новые американские санкции.

«Это ложь», – написала Захарова в Facebook. Дипломат предположила, что Белый дом «совсем обезумел» и придумывает санкции против своих же детей.

«Обычно, у Деда мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести», – заключила она.

США в четверг объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Барак Обама назвал их «работниками российской разведки».