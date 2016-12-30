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Захарова: «Видимо, Белый дом совсем обезумел»

Так официальный представитель российского МИДа прокомментировала информацию о якобы закрытии англо-американской школы в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления телеканала CNN о том, что в Москве закрылась англо-американская школа. Со ссылкой на некого представителя США западные СМИ сообщали, что закрытие школы, где учились дети дипломатов США, Канады и Великобритании, было в числе «первых видимых действий России» на новые американские санкции.

«Это ложь», – написала Захарова в Facebook. Дипломат предположила, что Белый дом «совсем обезумел» и придумывает санкции против своих же детей.

«Обычно, у Деда мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести», – заключила она.

США в четверг объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Барак Обама назвал их «работниками российской разведки».

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Захарова: «Видимо, Белый дом совсем обезумел»

Так официальный представитель российского МИДа прокомментировала информацию о якобы закрытии англо-американской школы в Москве

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