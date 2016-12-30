Во Владивостоке водитель грузовика устроил «шоу надувных шариков»

Водитель грузовика во Владивостоке устроил «шоу надувных шариков». Организаторы необычной акции решили порадовать горожан в честь Нового года, однако шарики с надписью «Цирк» полопались на морозе, в результате чего центральная дорога города была завалена резиновыми изделиями.

По данным РИА PrimaMedia, организаторам грозит штраф за сброс мусора в неположенном месте, что может расцениваться как административное правонарушение.

В настоящий момент администрация города выясняет, кто был заказчиком и исполнителем «шоу надувных шариков». Очищать дорогу от лопнувших шариков пришлось сотрудникам дорожных служб.