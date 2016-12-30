Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Во Владивостоке водитель грузовика устроил «шоу надувных шариков»

Организаторам акции может грозить штраф за сброс мусора в неположенном месте

Водитель грузовика во Владивостоке устроил «шоу надувных шариков». Организаторы необычной акции решили порадовать горожан в честь Нового года, однако шарики с надписью «Цирк» полопались на морозе, в результате чего центральная дорога города была завалена резиновыми изделиями.

По данным РИА PrimaMedia, организаторам грозит штраф за сброс мусора в неположенном месте, что может расцениваться как административное правонарушение.

В настоящий момент администрация города выясняет, кто был заказчиком и исполнителем «шоу надувных шариков». Очищать дорогу от лопнувших шариков пришлось сотрудникам дорожных служб.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Во Владивостоке водитель грузовика устроил «шоу надувных шариков»

Организаторам акции может грозить штраф за сброс мусора в неположенном месте

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке