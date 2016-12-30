Концерт группы «Алиса» отменен из-за инфаркта Константина Кинчева

Рок-группа «Алиса» отменила свое выступление в Екатеринбурге.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на организаторов мероприятия, у вокалиста коллектива Константина Кинчева серьезные проблемы со здоровьем, связанные с инфарктом, который он перенес в середине 2016 года.

Поклонники группы могут сдать билеты в кассы и получить деньги обратно. Музыканты принесли свои извинения жителям Екатеринбурга.

25 декабря Константину Кинчеву исполнилось 58 лет.