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Концерт группы «Алиса» отменен из-за инфаркта Константина Кинчева

Как рассказали организаторы мероприятия, у вокалиста коллектива проблемы со здоровьем

Рок-группа «Алиса» отменила свое выступление в Екатеринбурге.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на организаторов мероприятия, у вокалиста коллектива Константина Кинчева серьезные проблемы со здоровьем, связанные с инфарктом, который он перенес в середине 2016 года.

Поклонники группы могут сдать билеты в кассы и получить деньги обратно. Музыканты принесли свои извинения жителям Екатеринбурга.

25 декабря Константину Кинчеву исполнилось 58 лет.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Концерт группы «Алиса» отменен из-за инфаркта Константина Кинчева

Как рассказали организаторы мероприятия, у вокалиста коллектива проблемы со здоровьем

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