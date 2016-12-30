Президенты России и Финляндии обсудили урегулирование в Сирии

Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, обсудили вопросы сирийского урегулирования и двустороннее сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Кремля, политики обсудили и предстоящие контакты на высшем уровне.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая предстоящие контакты на высшем и других уровнях, а также мероприятия, посвященные столетию независимости Финляндии, отмечаемому в 2017 году», — говорится в сообщении.