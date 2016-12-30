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Президенты России и Финляндии обсудили урегулирование в Сирии

Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора затронули и темы двустороннего сотрудничества

Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, обсудили вопросы сирийского урегулирования и двустороннее сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Кремля, политики обсудили и предстоящие контакты на высшем уровне.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая предстоящие контакты на высшем и других уровнях, а также мероприятия, посвященные столетию независимости Финляндии, отмечаемому в 2017 году», — говорится в сообщении.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Президенты России и Финляндии обсудили урегулирование в Сирии

Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора затронули и темы двустороннего сотрудничества

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