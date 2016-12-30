В Петербурге расследуют «цитрусовую» кражу

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает фуру, которая перевозила 18 т мандаринов. Она была отправлена из города, но до места назначения так и не доехала.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на петербургский главк МВД, логистическая компания заключила договор на 1,3 млн рублей.



Перевозчик предоставил грузовик для транспортировки партии цитрусовых. Ее загрузили, однако до запланированного места фура не добралась.

В полиции допросили водителя грузовика, который пока лишь сказал, что разгрузил грузовик в поселке Апаринки Московской области, как ему и велели.