Глава МИД Австрии выступает за отмену антироссийских санкций

Руководитель австрийского МИДа Себастьян Курц заявил о приверженности к снятию антироссийских санкций. «Нам нужно снова построить доверие в Европе или уйти в вопросе санкций от системы наказания к системе стимулирования», — заявил дипломат.

Он отметил, что постепенное снятие санкций должно быть связано с нормализацией ситуации на Украине.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Der Spiegel, Курц рассказал, что комплекс отношений с Москвой должен быть пересмотрен.

С 1 января Австрия начинает председательство в ОБСЕ.