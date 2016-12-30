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Глава МИД Австрии выступает за отмену антироссийских санкций

Себастьян Курц полагает, что Европа должна уйти от системы наказания к системе стимулирования

Руководитель австрийского МИДа Себастьян Курц заявил о приверженности к снятию антироссийских санкций.   «Нам нужно снова построить доверие в Европе или уйти в вопросе санкций от системы наказания к системе стимулирования», — заявил дипломат.

Он отметил, что постепенное снятие санкций должно быть связано с нормализацией ситуации на Украине.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Der Spiegel, Курц рассказал, что комплекс отношений с Москвой должен быть пересмотрен.

С 1 января Австрия начинает председательство в ОБСЕ.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Глава МИД Австрии выступает за отмену антироссийских санкций

Себастьян Курц полагает, что Европа должна уйти от системы наказания к системе стимулирования

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