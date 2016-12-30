Экс-вице-спикер парламента Карелии приговорен к 20 годам за педофилию

Петрозаводский городской суд огласил приговор по делу бывшего депутата парламента Карелии Ивана Романова, входившего в комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи, а также занимавшего пост заместителя председателя местного Законодательного Собрания.

Его обвиняли сразу по пяти уголовным статьям, главным образом в сексуальном насилии над подростками. Народный избранник вины не признал.

Как ранее писало ИА «Карелинформ», в 2012 году Иван Романов, по версии следствия, при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова, совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов.

Семенов, используя своё служебное положение в училище, искал учащихся, которых приглашал в гости к себе и Романову, где подростков целенаправленно склоняли к употреблению крепкого алкоголя. После того, как несовершеннолетние, находясь в состояние сильного алкогольного опьянения, теряли контроль за происходящим вокруг, обвиняемый совершал в отношении них преступления сексуального характера.

Семенов, который также обвинялся по этому делу, до суда не дожил, покончив с собой в СИЗО.

Обвинение требовало посадить Романова на 18 лет, но суд вынес еще облее суровый приговор - 20 лет лишения свободы — максимальный срок заключения по инкриминируемымстатьям.