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Цена нефти Brent превысила $57 за баррель

При этом Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились

Утром 30 декабря стоимость мартовских фьючерсов нанефть марки Brent росла достигла $57,10 забаррель.

Февральские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 0,32%, до $53,94 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,40%, до $57,05 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 0,6 млн баррелей — до 486,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,060 млн баррелей— до 483,34 млн баррелей, передает «РИА Новости».

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Цена нефти Brent превысила $57 за баррель

При этом Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились

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